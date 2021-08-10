На Урале наркотики в колонию пытались провезти в стоп сигнале грузовика

подозрительные свертки нашли при досмотре машины перед въездом на транспортное КПП учреждения Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

На Урале наркотики в колонию ИК-87 в поселке Гари пытались провезти в стоп сигнале грузовика. Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, два свертка с порошкообразным веществом белого и зеленого цвета нашли и изъяли сотрудники колонии и полицейские при досмотре машины перед въездом на транспортное КПП учреждения.

МО МВД России «Серовский» проводится проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ.