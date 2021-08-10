На Урале треть компаний отказывают кандидатам из-за их завышенных требований к зарплате

35,5% отказов кандидатам происходят из-за их завышенных требований к зарплате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области треть компаний после собеседования отказывают кандидатам в трудоустройстве из-за их завышенных требований к зарплате. К такому выводу пришли аналитики hh.ru и Talantix. Всего по их данным на эту причину приходится 35,5% отказов.

Также довольно часто причиной отказа в трудоустройстве становится возраст (18,9%). Кроме того, не редко в Свердловской области на работу не берут из-за несоответствия личных качеств кандидата корпоративной культуре - 16,1% отказов происходят именно по этой причине.

Еще в 9,8% случаев соискателям отказывали из-за неподходящей квалификации и навыков. Реже всего, по данным аналитиков, соискателям отказывают из-за половой принадлежности (0,9%) и после проверки службой безопасности (0,1%).