В Екатеринбурге зооспасатели вытащили котенка из вентиляции ковидного госпиталя

Малыша передали волонтеру, которая обещала его выходить Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге
В Екатеринбурге зооспасателям на днях пришлось посетить территорию госпиталя для пациентов с коронавирусом 36 травматологической больницы, чтобы спасти котенка. Малыш провалился в вентиляционный короб и не мог выбраться по жестяным стенкам, поэтому громко просил о помощи.
- Заявительница пришла навестить своего находящегося в стационаре родственника, и узнала, что здесь еще с утра слышат громкие крики котенка. Но никакой конкретной информации выяснить не удалось, - рассказали в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге». - Потом мы созвонились с приемным покоем - этот разговор получился уже более содержательным, работники подтвердили, что знают об этой проблеме, и котенок, по всей видимости, упал в некую вертикальную трубу, уходящую под землю.
Когда зооспасатели приехали на место несколько медицинских работников в защитных костюмах стали жестами объяснять где находится котенок. В это время добровольцы услышали крики животного, и пошли на звук.
- Осторожно пробираясь ползком и цепляясь за торчащие из стенок саморезы, доползаю до поворота, заглядываю - и вижу в луче фонаря маленького котеночка, пытающегося вскарабкаться по гладкой жестяной стенке. Сажаю в мешок. Выползаем с ним обратно и по веревке поднимаемся на поверхность, - рассказал зооспасателт Евгений Зенков.
Пока котенок находился в вентиляции, он сильно промок и замерз. У малыша еле открывались глаза от гнойных выделений. Спасатели решили, что оставлять его на улице нельзя и передали его волонтеру, которая согласилась выходить котенка.
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