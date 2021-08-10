В Екатеринбурге зооспасатели вытащили котенка из вентиляции ковидного госпиталя

Малыша передали волонтеру, которая обещала его выходить Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зооспасателям на днях пришлось посетить территорию госпиталя для пациентов с коронавирусом 36 травматологической больницы, чтобы спасти котенка. Малыш провалился в вентиляционный короб и не мог выбраться по жестяным стенкам, поэтому громко просил о помощи.

- Заявительница пришла навестить своего находящегося в стационаре родственника, и узнала, что здесь еще с утра слышат громкие крики котенка. Но никакой конкретной информации выяснить не удалось, - рассказали в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге». - Потом мы созвонились с приемным покоем - этот разговор получился уже более содержательным, работники подтвердили, что знают об этой проблеме, и котенок, по всей видимости, упал в некую вертикальную трубу, уходящую под землю.

Когда зооспасатели приехали на место несколько медицинских работников в защитных костюмах стали жестами объяснять где находится котенок. В это время добровольцы услышали крики животного, и пошли на звук.

- Осторожно пробираясь ползком и цепляясь за торчащие из стенок саморезы, доползаю до поворота, заглядываю - и вижу в луче фонаря маленького котеночка, пытающегося вскарабкаться по гладкой жестяной стенке. Сажаю в мешок. Выползаем с ним обратно и по веревке поднимаемся на поверхность, - рассказал зооспасателт Евгений Зенков.

Пока котенок находился в вентиляции, он сильно промок и замерз. У малыша еле открывались глаза от гнойных выделений. Спасатели решили, что оставлять его на улице нельзя и передали его волонтеру, которая согласилась выходить котенка.

Смотреть видеосюжет Спасение котенка из вентиляционного канала 36 горбольницы в Екатеринбурге

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка