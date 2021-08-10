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Общество10 августа 2021 0:01

В Екатеринбурге на улице Вайнера начала работать ярмарка

Ее можно посетить с 9 по 22 августа 2021 года
Алена ЗАХАРОВА
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В Екатеринбурге проходит ярмарка легкой промышленности/Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге проходит ярмарка легкой промышленности/Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге начала работу ярмарка легкой промышленности. Торговые палатки расположились на пешеходной зоне улицы Вайнера, на участке от проспекта Ленина до улицы Попова – рядом с торговыми центрами «Успенский» и «Пассаж».

- Свое участие подтвердили 44 предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Новосибирска, Владимира, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Орла, Пензы и других городов, – рассказали в администрации города.

На ярмарке можно купить одежду, дизайнерские изделия и аксессуары ручной работы. Мероприятие направленно на поддержку отечественных производителей. Планируется, что и цены для горожан будут доступными.