Невьянская башня представлена в номинации «культурно-исторический объект»/фото: Невьянскй музей- сайт

Крупнейший журнал о путешествиях National Geographic включил пять уральских туристических проектов в список для голосования. Голосование проходит в рамках онлайн-конкурса «Сокровища России». В нем представлено десять номинаций: «Экскурсионный маршрут», «Природный объект», «Пляжный курорт», «Культурно-исторический объект», «Туристическая тропа», «Общественное пространство», «Речной и морской круиз», «Народный промысел», «Традиционный праздник» и «Национальная кухня».

Екатеринбург и Свердловскую область будут представлять в пяти номинациях следующие места: Красная линия Екатеринбурга а в номинации «Туристическая тропа», «Императорский маршрут» - «экскурсионный маршрут», Природный парк «Бажовские места» - «природный объект», Невьянская башня – «культурно-исторический объект», Тагильский поднос – «народный промысел».

Номинанты выдвигались официальными представителями регионов России, но окончательный выбор – за читателями журнала National Geographic.

Сам проект был создан для того, чтобы обратить внимание на достопримечательности России и непопулярные, но достойные внимания интересные места.