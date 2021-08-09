Олимпийский чемпион Давид Белявский выступит на площади 1905 года

На фестивале выступит Давид Белявский Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к фестивалю ландшафтного «Атмосфера», который пройдет 14 по 26 августа устанавовят площадку для пляжного волейбола. На ней каждый день будут проходить соревнования по этому виду спорта. Более того, на зоне SportAccord будут выступать олимпийцы.

В программе фестиваля в первый день будут выступления олимпийский чемпионов Давида Белявского и Ирины Зильберг. Кроме этого, можно будет увидеть показательные выступления по боевым искусствам и по спортивной аэробике, боевым искусствам. Также запланированы различные экскурсии, мастер-классы, игровые тренировки, а вечером будет работать музыкальная сцена. На площадке «СпортАккорд» будет вертикальное озеленение. Горожанам разрешат отдыхать на газонах.

В последний день мероприятия на площадке пройдет спортивный фестиваль, который будет посвящен 1 году до Чемпионата мира по волейболу 2022. На улице Вайнера в честь этого события запустят часы обратного отсчета.

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