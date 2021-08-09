Звездный голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж пропустит турнир в Уфе

На турнире в Уфе подопечные Билла Питерса сыграют три матча/фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

8 августа, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» закончил выступление на первом предсезонном турнире в Сочи, где занял второе место. Практически сразу же команда отправилась в Уфе, где с 10 по 13 августа примет участие в Кубке Республики Башкортостан.

- В Сочи мы привезли 33 человека, плюс подъехало еще четыре – всего 37 человек. Сейчас едем в Уфу, состав будем сокращать – сказал главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс перед отлетом в Уфу.

В столицу Башкортостана отправились 29 хоккеистов. Среди них 3 вратаря, 11 защитников и 15 нападающих.

Не примет участие в предстоящих играх основой голкипер команды Якуб Коварж. Он проходит курс реабилитации в Германии. В Екатеринбург вернулся нападающий Станислав Бочаров. Он займется лечением небольшой травмы, которую получил в Сочи.

На турнире в Уфе подопечные Билла Питерса сыграют три матча. 10 августа их соперником станет местный «Салават Юлаев», 11 августа череповецкая «Северсталь» и 13 августа «Локомотив» из Ярославля.

Игры пройдут во Дворце спорта на улице Зорге, однако на арене смогут присутствовать не более 1000 зрителей. Для того, чтобы посмотреть игру на арене потребуется свидетельство о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.