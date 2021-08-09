Бизнес-перелетов в Екатеринбург стало на 23% меньше

Екатеринбург стал одним из самых востребованных направлений для делового туризма в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал одним из самых востребованных направлений для делового туризма в 2021 году. Он расположился на третьей строчке рейтинга. Однако спрос на поездку в столицу Урала упал на 23% по сравнению с теми показателями, которые отмечались до пандемии в 2019 году. Стоимость перелетов снизилась на 5%: за бизнес-класс придется заплатить в среднем 49 000, а в экономе – 8 500.

- Ряд компаний до сих пор не вернулись к командировочной активности, а ряд мероприятий, которые раньше проводились очно, теперь переведены в офлайн формат, – рассказала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Деловые путешественники предпочитают летать компаниями – «Аэрофлот», которая остается самой популярной у этой группы пассажиров, но при этом она потеряла 45% бизнес-туров. Падение спроса произошло у S7 составило 24% и у Utair на 43%.