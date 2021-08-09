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Общество9 августа 2021 20:22

Актрисе екатеринбургского Театра драмы присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Указ подписал Владимир Путин
Алена ЗАХАРОВА
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В Театре драмы Марина Савинова служит с 1986 года

В Театре драмы Марина Савинова служит с 1986 года

Актриса Свердловского академического театра драмы Марина Савинова получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ о присвоении звания подписал Президент России Владимир Путин.

- Это событие значимо не только для самой Марины Алексеевны, но и для всего нашего коллектива, который старается придерживаться исконно русского представления о театре как о единой семье, общем доме. – сообщил генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев.

В Театре драмы Марина Савинова служит с 1986 года. На сегодняшний день она принимает участие в спектаклях «Мадам Рубинштейн», «Над кукушкиным гнездом», «Марьино поле», «Головлёвы» и других.