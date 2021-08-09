В Свердловской области Роспотребнадзор включил в «черный список» 84 водоема

Купание во многих водоемах может быть небезопасно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за купальный сезон 2021 года сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы в 99 контрольных точках из 84 водоемах региона. Они проверили 1155 проб воды на микробиологические показатели, 268 проб воды на санитарно-химические показатели, 258 проб на паразитологические показатели

- По состоянию на 5 августа 2021 года было установлено, что 54,1% из отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 12,5% проб по микробиологическим показателям, 4,2% пробы по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Таким образом, купание во многих водоемах может быть небезопасно.