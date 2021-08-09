МЧС провели учения на стадионе «Екатеринбург Арена»

Итоги учений показали высокую подготовку персонала стадиона и пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на крупнейшем спортивном объекте Урала – стадионе «Екатеринбург Арена» сотрудники МЧС провели пожарные учения, Они тренировались тушить условный пожар и спасать людей.

По сценарию учения огонь возник на втором этаже подтрибунного помещения. После того, как сработала пожарная сигнализация, администрация эвакуировала сотрудников арену, а автоматическая система дымоудаления поспособствовала безопасной эвакуации. Однако, пожарным сообщили, что возможно на внутри осталось еще два человека.

- В здание для поиска и спасения людей были незамедлительно направлены звенья газодымозащитной службы. В течение нескольких минут сотрудники МЧС России отыскали двух человек. Надев на них спасательные маски дыхательных аппаратов, пожарные вывели людей на свежий воздух. Несколько минут понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с огнём – поделились результатами учений в пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Итоги учений показали высокую подготовку персонала стадиона и сотрудников пожарно-спасательных подразделений к подобным ситуациям.