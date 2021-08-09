В Среднеуральске разыскивают 65-летнего мужчину, пропавшего неделю назад

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Среднеуральске волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 65-летнего Владимира Алексеевича Панкратова. Мужчина вышел из дома 2 августа, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы с сединой, особые приметы: отсутствуют зубы, смуглая кожа, шрам на животе, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения был одет в футболку белого цвета, спортивные штаны черного цвета, ботинки черного цвета.

Если вам известно, где может находиться пропавший мужчина, позвоните руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89000440220. Также розыском мужчины занимается Межмуниципальный отдел МВД России Среднеуральска. Любую информацию можно сообщить по телефону +7 (34368) 7 31 00.