На Урале доярка молочной фермы обратилась в прокуратуру после незаконного увольнения

Женщине выплатили зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Байкалово доярка местной молочно-товарной фермы обратилась в прокуратуру после незаконного увольнения. Известно, что в апреле 2021 года женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию и согласовала его представителями работодателя.

- Однако, после подписания у непосредственного руководителя обходного листа доярка была уволена за прогулы с 12 по 17 мая 2021 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве начали проверку, по результатам которой в адрес директора агрофирмы внесли представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. Также женщине выплатили зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск в сумме 32 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.