В Екатеринбурге во дворе «Дома Метенкова» разобьют сад

В музее готовят новую экспозицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 14 августа отпразднуют день рождения «Дома Метенкова». Первому музею фотографии, который со временем стал арт-пространством, на Урале исполняется 23 года.

В данный момент в музее готовят экспозицию, которая посвящена Вениамину Метенкову, а в день рождения музе состоится закрытие экспозиции «Зеркало, шапка, цветок и стакан», которая открылась в разгар пандемии в 2020 году

- В этот день команда предлагает гостям узнать на экскурсии, куда пропала шапка, ставшая частью экспозиции, а также другие интересные факты; принять участие в игровом аукционе и за донейшн приобрести постеры с выставки; в формате свободного микрофона поздравить Дом Метенкова и просто отдохнуть во дворе музея, который в скором времени ждет превращение в сад, – поделились планами организаторы мероприятия.

Помимо этого, в «Доме Метенкова» пройдет аукцион советской фотографии. Также, во дворе дома планируется закладка первого камня на месте, где расположится будущий Сад Метенкова.