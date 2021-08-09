Мэрия Екатеринбурга показала, как будет выглядеть памятник в сквере славы пожарным и спасателям

В конкурсе принимали участие профессиональные скульпторы, дизайнеры, архитекторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали эскиз будущего памятника, посвященного пожарным и спасателям. Лучшим признали проект московского скульптора Ирины Макаровой. По замыслу автора, работа должна передавать преемственность поколений, профессионализм и самоотдачу при ликвидации катастроф и чрезвычайных ситуаций.

- В конкурсе принимали участие профессиональные скульпторы, дизайнеры, архитекторы, а также компании и творческие коллективы, всего девять человек из Екатеринбурга и Москвы, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Конкурсанты также должны были представить вариант оформления пространства и благоустройства сквера на пересечении улиц Московской и Радищева, где будет размещаться скульптура.