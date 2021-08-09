В Нижнем Тагиле на железнодорожном переезде поезд сбил мужчину

Машинист пытался предотвратить аварию и сигналил пешеходу, однако тот его проигнорировал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле поезд на железнодорожном переезде на улице Фрунзе сбил 49-летнего мужчину, который в этот момент двигался по путям. ЧП произошло еще 6 августа, однако известно об этом стало только сейчас. Машинист пытался предотвратить аварию и сигналил пешеходу, однако тот его проигнорировал. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- С различными травмами пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что тагильчанин шел на автобусную остановку, приближающийся тепловоз видел, но не смог оценить степень угрожавшей его жизни опасности. На момент происшествия мужчина был трезв, - прокомментировали инцидент в Управлении на транспорте МВД России по УрФО

Напомним, в июле в Екатеринбурге, на станции Ботаническая грузовой поезд насмерть сбил 23-летнего парня. Как рассказали следователи, молодой человек был травмирован выступающей частью вагона.