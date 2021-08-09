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Общество9 августа 2021 17:34

Опального отца Сергия отправили в больницу «Матросской тишины»

Там он будет проходить медицинское обследование
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Бывший схиигумен проходит обвиняемым по трем уголовным делам

Бывший схиигумен проходит обвиняемым по трем уголовным делам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защите опального отца Сергия (Николая Романова) удалось добиться, чтобы бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря отправили в больницу.

- Прохождение обследования является результатом работы защиты и никак не связано с какими-либо ухудшениями самочувствия отца Сергия. Доступ адвокатов на время медицинского обследования не приостанавливался, - уточнили представители Николая Романова.

В больницу Николая Романова поместили после требований его адвокатов, который добивались медицинского обследования для бывшего схиигумена. В больнице при СИЗО «Матросская тишина» отец Сергий находится с прошлого понедельника.

Напомним, бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря обвиняют по трем уголовным статьям: склонение к суициду, нарушение свободы вероисповедания, а также самоуправство. В изоляторе Николай Романов содержится с конца декабря прошлого года. Туда его поместили вскоре после штурма Среднеуральского женского монастыря.