В Академическом районе Екатеринбурга открыли новый детский сад

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в Академическом районе открыли новый детский сад. В торжественной церемонии принял участие мэр Алексей Орлов в преддверии празднования 298-летия уральской столицы. Уже завтра туда придут 300 дошколят. В новом здании имеется 12 групп, в том числе две ясельные.

- Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка с безопасными малыми архитектурными формами и теневыми навесами. Также на прилегающей территории специалисты построили спортивную площадку, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Особенность здания состоит в том, что оно выполнено в средневековом стиле. Новое дошкольное учреждение располагается по адресу ул. Академика Парина, 42. Детский сад оборудован медицинским блоком с процедурным кабинетом, пищеблоком и прачечной. Есть музыкальный зал, кабинет творчества и спортзал, оснащенный современным оборудованием.