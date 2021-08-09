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Общество9 августа 2021 16:54

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали молодого человека с наркотиками

Во время патрулирования они заметили подозрительный автомобиль
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Во время проверки документов 22-летнего водителя автоинспекторы обратили внимание на двух пассажиров иномарки

Во время проверки документов 22-летнего водителя автоинспекторы обратили внимание на двух пассажиров иномарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж ГИБДД задержал мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков. Полицейские патрулировали Орджоникидзевский район, когда заметили на улице Донбасской подозрительный автомобиль каршеринга. Во время проверки документов 22-летнего водителя автоинспекторы обратили внимание на двух пассажиров иномарки.

- Из футболки одного из них выпал черный сверток, а сам гражданин попытался убежать, но был задержан. При общении сотрудникам полиции мужчина пояснил, что в данном свертке находится мефедрон весом около одного грамма, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

От прохождения медицинского освидетельствования все трое мужчин отказались, за что их привлекли к административной ответственности, теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.