В Екатеринбурге автоинспекторы задержали молодого человека с наркотиками

Во время проверки документов 22-летнего водителя автоинспекторы обратили внимание на двух пассажиров иномарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж ГИБДД задержал мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков. Полицейские патрулировали Орджоникидзевский район, когда заметили на улице Донбасской подозрительный автомобиль каршеринга. Во время проверки документов 22-летнего водителя автоинспекторы обратили внимание на двух пассажиров иномарки.

- Из футболки одного из них выпал черный сверток, а сам гражданин попытался убежать, но был задержан. При общении сотрудникам полиции мужчина пояснил, что в данном свертке находится мефедрон весом около одного грамма, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

От прохождения медицинского освидетельствования все трое мужчин отказались, за что их привлекли к административной ответственности, теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.