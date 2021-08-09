Свердловские власти выставили на аукцион птицефабрику «Рефтинская»

Власти выставили птицефабрику «Рефтинская» на продажу из-за убыточности предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области объявило аукцион на птицефабрику «Рефтинская». Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

- Имущественный комплекс Птицефабрики состоит из 16 земельных участков общей площадью 296 га, расположенных в Сухоложском районе и Асбестовском городском, а также 307 объектов недвижимости, - говорится в сообщении.

Начальная цена— 2,5 миллиарда рублей. На аукцион выставлены 1,7 миллион именных акций стоимостью тысяча рублей за каждую. В качестве задатка покупатель должен передать 500 миллионов рублей. Размер уставного капитала акционерного общества — 1,7 миллиарда рублей.

Аукцион состоится 10 сентября. Подавать заявки можно начинать с 9 августа по 3 сентября.

Ранее депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал «КП Екатеринбург», что власти собираются выставить птицефабрику «Рефтинская» на продажу из-за убыточности предприятия, нарастания долга, дефицита оборотных средств и отказа банков кредитовать в дальнейшем.

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