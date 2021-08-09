Сотрудник УГМК выкупил недостроенный ТЦ рядом с ЦПКИО в Екатеринбурге

В 2016 году власти Екатеринбурга заключили с компанией договор, что торговый центр будет построен к августу 2019 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Недостроенный торговый центр в Екатеринбурге около парка им. Маяковского продали на аукционе за 113,9 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «ТагилСити».
Здание высотой в три этажа и площадью в 14 тысяч квадратных метров купила компания «Строймонтаж», главой которой является гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Диккит» Дмитрий Шутый. Также он числится учредителем и замначальника управления по работе с непрофильными активами УГМК.
Аукцион прошел на основании постановления арбитражного суда. Это недостроенное здание конфисковали у организации «Инвестлайн». В 2016 году власти Екатеринбурга заключили с компанией договор, что торговый центр будет построен к августу 2019 года.
Однако «Инвестлайн» не выполнила свои обязательства. Торговый центр сделан только наполовину. Подрядчик построил каркас из бетона.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка