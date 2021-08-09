Сотрудник УГМК выкупил недостроенный ТЦ рядом с ЦПКИО в Екатеринбурге

В 2016 году власти Екатеринбурга заключили с компанией договор, что торговый центр будет построен к августу 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недостроенный торговый центр в Екатеринбурге около парка им. Маяковского продали на аукционе за 113,9 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «ТагилСити».

Здание высотой в три этажа и площадью в 14 тысяч квадратных метров купила компания «Строймонтаж», главой которой является гендиректор ООО «Специализированный застройщик «Диккит» Дмитрий Шутый. Также он числится учредителем и замначальника управления по работе с непрофильными активами УГМК.

Аукцион прошел на основании постановления арбитражного суда. Это недостроенное здание конфисковали у организации «Инвестлайн». В 2016 году власти Екатеринбурга заключили с компанией договор, что торговый центр будет построен к августу 2019 года.

Однако «Инвестлайн» не выполнила свои обязательства. Торговый центр сделан только наполовину. Подрядчик построил каркас из бетона.

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