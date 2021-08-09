В Екатеринбурге следственный комитет проведет проверку после избиения 95-летней бабушки

У ветерана множественные гематомы на лице. Фото: портал "Е1"

В Екатеринбурге следственный комитет проведет доследственную проверку после того, как 95-летнюю участницу Великой Отечественной войны избила сиделка, которая должна была ухаживать за престарелой пенсионеркой. Прокуратура уточняет, что несколько дней назад женщина нанесла телесные повреждения ветерану труда, у которой зафиксировали многочисленные ушибы и гематомы.

- Принимаются меры к истребованию интересующей следствие документации о работе частной организации, и к опросу пострадавшей женщины. ее родственников, знакомых, а также сотрудников, руководства вышеуказанной частной компании. По итогам проверки данной ситуации следствием СКР будет дана объективная правовая оценка, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

С заявлением в отношении сиделки в правоохранительные органы обратились родственники 95-летней бабушки. Инцидент, по данным портала Е1, произошел в ночь на 6 августа этого года.