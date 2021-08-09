В Екатеринбурге жители Пионерского района остались без света

Без света остались дома в районе улиц Восточной, Советской, Уральской, Пионеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге несколько улиц в Пионерском районе остались без электричества. Без света остались дома в районе улиц Восточной, Советской, Уральской, Пионеров.

- Бригада «Россети Урал»-«Екатеринбург» оперативно выехала на место поврежденного участка сети для выполнения необходимых переключений, чтобы запитать потребителей по резервным схемам., - уточнили в пресс-службе екатеринбургской электросетевой компании.

В «Россетях» отмечают, что примерное время восстановления электроснабжения потребителей — два часа. Напомним, в конце прошлой недели из-за мощной грозы, обрушившейся на уральскую столицу, в городе перестали работать сразу 89 светофоров. Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб.