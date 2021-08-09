Больше 100 свердловчан пострадали от клещей за последнюю неделю

По всей Свердловской области с клещевым энцефалитом госпитализировано 189 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю в Свердловской области от клещей пострадали больше 100 человек. Случаи укусов зафиксированы в 67 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По данным на 9 августа 2021 года, с начала периода активности на территории региона клещи покусали 33 907 тысячи свердловчан, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом среди детей зарегистрировано 6 330 тысячи случаев. Это на 12% ниже, чем в прошлом году.

- В Екатеринбурге зарегистрировано 11 270 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 604 ребенка, - говорится в сообщении.

По всей Свердловской области с клещевым энцефалитом госпитализировано 189 человек, из них 39 детей, что в 1,36 раза больше аналогичного периода 2020 года. С клещевым иксодовым боррелиозом в больницах области оказались 550 человек, в том числе 140 детей.

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» специалисты исследовали 11 672 тысячи клещей, снятых с людей. Из них в 245 антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 245 пробах (2,1%). На боррелиоз проверяли 8 975 проб, в 4 559 пробах (50,8%) его нашли. Еще 6 029 проб исследовали на другие инфекции. Моноцитарный эрлихиоз выявили в 164 пробе (2,7%), гранулоцитарный анаплазмоз в 39 пробах (0,65%).

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка