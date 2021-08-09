Свердловская область получила рекордную поставку вакцины от коронавируса

За последний месяц в регионе выросла смертность от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получила рекордную поставку вакцины. В период с 5 по 9 августа в регион привезли 96 тысяч доз «Спутник V» и «Спутник Лайт». В настоящее время препараты распределили между больницами и мобильными пунктами вакцинации.

- На сегодняшний день по уровню привитости против COVID-19 первым компонентом наша область практически достигла 30 процентов. Поступившая вакцина дает для этого все возможности, - передает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, за последний месяц в регионе выросла смертность от коронавируса. 7 августа от COVID-19 умерли 23 человека, это является антирекордом с начала пандемии, Всего за время в Свердловской области умерли 4514 человек