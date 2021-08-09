Куйвашев выбрал регионального оператора газоснабжения

В большинстве регионов в России региональным оператором газификации является ПАО «Газпром» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оператором газоснабжения Свердловской области стало ОАО «ГАЗЭЕС». Такое распоряжение выпустил губернатор региона Евгений Куйвашев.

- В дальнейшем взаимоотношения с единым оператором газификации, то есть с ПАО «Газпром» будут выстраиваться именно через эту компанию, - говорится в сообщении департамента информационной политики области.

Региональный оператор будет заниматься всеми задачами, связанными газификацией территорий. В том числе он должен решать вопросы с бесплатной подводкой газа до границ расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов жилых домов и искать финансирование.

В большинстве регионов в России региональным оператором газификации является ПАО «Газпром». Однако на Среднем Урале «Газпром» почти не представлен.

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