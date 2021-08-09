В Екатеринбурге задержали троицу, пытавшуюся ограбившую грузовой поезд

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

В Екатеринбурге трое местных жителей решили украсть из грузового поезда трубы, чтобы сдать их в пункт приема металлолома. Для этого они 15 июля приехали на станцию "Полевской", предварительно договорившись с водителем манипулятора. Чтобы мужчина не заподозрил о краже, один из злоумышленников сказал, что является начальником, и погрузка металла происходит под его ответственность.

- Подъехав к железнодорожным путям, двое сообщников забрались в один из полувагонов, где были пятиметровые отрезки труб, закрепили их и прикрепили к стреле манипулятора. Кража была почти завершена, но после поднятия стрелы трубы вдруг рассыпались на землю, а к погрузчику быстро приближалась машина с сотрудниками военизированной охраны, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Похитители испугались и бросились врассыпную. На следующий день злоумышленников задержали сотрудники транспортной полиции. На троицу завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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