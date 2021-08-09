В Госдуме дали ответ Познеру на его слова о заслуженном наказании России за допинг

Телеведущий высказал свое мнение, которое не все разделили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме ответили журналисты Владимиру Познеру на его слова о «заслуженном наказании» России за допинг. Свое мнение изданию NEWS.ru высказал депутат нижней палаты парламента, президента Федерации керлинга РФ Дмитрий Свищев. Он уверен, что Познер просто мог не разобраться в ситуации.

По его словам, допинг употребляли несколько десятков спортсменов, а занимаются спортом в России десятки миллионов человек, профессиональным спортом – миллионы человек.

- Пусть мне господин Познер объяснит, почему эти десятки миллионов человек, члены юниорских команд, молодежных команд, национальных команд должны нести ответственность за несколько десятков человек, принимавших запрещенные препараты ради спортивных достижений, - говорит Дмитрий Свищев.

По мнению депутата, принцип коллективной ответственности в этой ситуации применять нельзя. Также Свищев считает, что сейчас на Россию идет давление по все фронтам – в экономике, спорте, геополитике и военной сфере.

Напомним, что Владимир Познер ранее сказал, что его ожидания по медальному замету оправданы, он так и полагал, что Россия окажется на 4 или 5 месте. По мнению телеведущего, наша страна вполне заслужила наказание за применение допинга.