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Общество9 августа 2021 13:26

УрФУ начнет учебный год в смешанном формате

Большие потоковые лекции будут проводиться дистанционно
Анастасия ШИПИЦИНА
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Министерство образования и науки порекомендовало вузам перевести на дистант студентов, у которых нет прививки от коронавируса

Министерство образования и науки порекомендовало вузам перевести на дистант студентов, у которых нет прививки от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет начнет учебный год в смешанном формате – часть лекций будет проводиться в онлайн формате. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

- Университет готовится начать учебный год в гибридном формате. Большие потоковые лекции будут проводиться дистанционно, - заявил ректор Виктор Кокшаров.

Ранее Министерство образования и науки порекомендовало вузам перевести на дистант студентов, у которых нет прививки от коронавируса. Для учащихся на удаленке университетам советуют ввести особый режим посещения учебных корпусов. Также вузам рекомендовано проверять у студентов справку о прививке, перенесенном коронавирусе или медотводе при заселении в общежитии.