УрФУ начнет учебный год в смешанном формате

Министерство образования и науки порекомендовало вузам перевести на дистант студентов, у которых нет прививки от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет начнет учебный год в смешанном формате – часть лекций будет проводиться в онлайн формате. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

- Университет готовится начать учебный год в гибридном формате. Большие потоковые лекции будут проводиться дистанционно, - заявил ректор Виктор Кокшаров.

Ранее Министерство образования и науки порекомендовало вузам перевести на дистант студентов, у которых нет прививки от коронавируса. Для учащихся на удаленке университетам советуют ввести особый режим посещения учебных корпусов. Также вузам рекомендовано проверять у студентов справку о прививке, перенесенном коронавирусе или медотводе при заселении в общежитии.