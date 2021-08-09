В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров на Универсиаду-2023

Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку и заполнить анкету на сайте Универсиады

В Екатеринбурге ровно за два года до старта игр стартовал набор волонтеров на Универсиаду-2023. Об этом рассказали организаторы. Всего планируется набрать около 11 тысяч человек, которые будут распределены по 34 направлениям.

Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку и заполнить анкету на сайте Универсиады, сдать онлайн-тест на знание английского языка и на личностные качества и пройти собеседование. Прием заявлений завершится в январе 2023 года.

Напомним, Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа.

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