На Урале грабители взорвали банкомат, попав на видео

Сумма ущерба сейчас устанавливается. Фото: скриншот видео

В поселке Кедровом, расположенном под Верхней Пышмой, взорвали банкомат в супермаркете. ЧП, которое произошло ночью 9 августа, попало на запись видеокамеры.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, злоумышленников было двое.

- Один из них, возможно, получил травму при совершении преступления. Добычей грабителей стали кассеты с банкнотами. Точная сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается, - прокомментировал полковник Горелых.

Преступники скрылись с места преступления на легковушке. Сейчас сотрудники полиции ищут возможных свидетелей произошедшего. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции просят всех, кто располагает данными о личностях нападавших, предоставить имеющуюся информацию. В том числе, на условиях анонимности. Это можно сделать по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: +7 (343) 358-71-61.

Напомним, в июне в Качканаре неизвестные проникли в супермаркет, где взорвали банкомат «Сбера». Воры закачали внутрь газ, а затем произвели взрыв.