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Общество9 августа 2021 12:06

В Екатеринбурге начнут штрафовать нарушителей правил платной парковки в центре

Первые 50 постановлений автовладельцам поступят уже в августе
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Неоплачивающим парковку горожанам придется заплатить штраф

Неоплачивающим парковку горожанам придется заплатить штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автовладельцев начнут штрафовать за неуплату парковки на платных стоянках в центре города. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. Первые 50 постановлений автомобилисты-нарушители получат уже в этом месяце. Им придется заплатить штраф в одну тысячу рублей.

- Теперь есть отдельный пункт, в котором прописано, что штрафы за неоплату платных парковок можно взымать на основе автоматической фиксации. Изменения были внесены Законодательным собранием по нашей инициативе, - рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.

Отметим, что вместе с тем в городе планируется увеличить количество платных парковок. На сегодня в Екатеринбурге обустроены 2 600 платных парковочных мест, каждое из них стоит 30 рублей в час.