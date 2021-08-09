В Екатеринбурге начнут штрафовать нарушителей правил платной парковки в центре

Неоплачивающим парковку горожанам придется заплатить штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автовладельцев начнут штрафовать за неуплату парковки на платных стоянках в центре города. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. Первые 50 постановлений автомобилисты-нарушители получат уже в этом месяце. Им придется заплатить штраф в одну тысячу рублей.

- Теперь есть отдельный пункт, в котором прописано, что штрафы за неоплату платных парковок можно взымать на основе автоматической фиксации. Изменения были внесены Законодательным собранием по нашей инициативе, - рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.

Отметим, что вместе с тем в городе планируется увеличить количество платных парковок. На сегодня в Екатеринбурге обустроены 2 600 платных парковочных мест, каждое из них стоит 30 рублей в час.