На Урале в отделе полиции скончался 28-летний мужчина

Мужчина находился в изоляторе за неоднократное нарушение домашнего ареста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринском районе Свердловской области в отделе полиции умер 28-летний мужчина. Инцидент произошел 7 августа в 18:30 часов. Мужчина скончался в изоляторе временного содержания.

- При обходе камер следственно-арестованных отдела полиции Туринского района дежурный обнаружил, что молодой человек, 1993 года рождения, пытался покончить с собой. Данному гражданину была оказана доврачебная помощь и вызвана бригада медиков, которые констатировали смерть, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В следственном комитете уточнили, что точная причина смерти мужчины будет установлена во время судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, признаков того, что его смерть могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется.

Известно, что в камере мужчина находился один. Его задержали за неоднократное нарушение домашнего ареста, который он должен был соблюдать по решению суда за хранение наркотических средств.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, истребована и анализируется интересующая следствие служебная документация, должностные инструкции сотрудников МВД, находившихся в отделе полиции, процессуальные документы по доставлению гражданина в отдел полиции, - рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.