Сквер на площади 1905 года в Екатеринбурге не останется из-за строительства второй ветки метро

В субботу на площади 1905 года начнет работать фестиваль «Атмосфера». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в субботу на площади 1905 года начнет работать фестиваль «Атмосфера». Для этого парковку превращают в сквер - засыпают ее землей, высаживают высокие деревья и кустарники с цветами. На вопрос о том, останется ли этот сквер на площади, станет ли он постоянной зеленой площадкой в самом центре города, в мэрии отвечают отрицательно.

- Вы же помните, что у нас должна быть вторая ветка метро, - говорит Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. - Направление восток-запад проходит под проспектом Ленина и здесь должна быть станция. Это крупный пересадочный узел.

Впрочем, потом, когда появится станция, на площади могут разбить уже постоянный сквер.

- Когда станция появится, тогда вокруг нее должен появиться какой-то сквер, потому что уместно, чтобы рядом с нею была все-таки не автомобильная стоянка. Но наверное надо немного потерпеть.