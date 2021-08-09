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Происшествия9 августа 2021 10:52

В Сухом Логу росгвардейцы задержали пьяного парня, угнавшего грузовик

Молодой человек уже был судим за кражу
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Росгвардейцы передали задержанного парня сотрудникам ГИБДД

Росгвардейцы передали задержанного парня сотрудникам ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сухом Логу Свердловской области росгвардейцы задержали мужчину, угнавшего грузовик. Инцидент произошел в минувшие выходные.

- Находившейся на маршруте патрулирования группе задержания поступила информация от оперативного дежурного отдела полиции о том, что возле дома на улице Юбилейной неизвестный пытается угнать автомобиль ГАЗ-53, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Приехав по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили грузовик уже двигающийся по тротуару. Когда они его остановили, выяснилось, что за рулем находится молодой человек имеющий признаки опьянения из деревни Заимка. На место вызвали сотрудников ГИБДД, которые задержали парня. Оказалось, что он уже был судим за кражу с незаконным проникновением.

Владелец грузовика написал заявление в полицию. Сейчас силовики проводят проверку.