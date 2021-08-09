На Урале суд заключил под стражу пьяного водителя, который насмерть сбил 9-летнего мальчика

авария произошла 4 августа 2021 года. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области водителю, который сбил на легковушке девятилетнего мальчика в поселке Белореченский, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - заключение под стражу на срок до 3 октября 2021 года. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

- Следственным отделом по городу Заречный СУ СКР по Свердловской области неработающему жителю поселка Белореченского, 1958 года рождения предъявлено обвинение, - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга

По версии следствия, 4 августа 2021 года пьяный обвиняемый за рулем машины «ВАЗ - 2105» двигался по дороге Белоярский – Белореченский – Кочневское. Мужчина наехал на двух пешеходов – отца и его девятилетнего сына, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Отца машина не задела.

Водитель продолжил движение, протащил сбитого ребенка по дороге более 50 метров и съехал в кювет.

Задержанный признал свою вину. Расследование дела продолжается. Уже осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначен комплекс необходимых экспертиз.

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