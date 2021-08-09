В Екатеринбурге вынесли приговор молодому человеку, убившему сверстника возле бара «Американка»

Во время драки Кирилл нанес незнакомому парню больше 10 ударов ножом Фото: СУ СКР

В Екатеринбурге вынесли приговор 19-летнему Кириллу Мордяшову, убившему 12 сентября 2020 года своего сверстника возле бара «Американка». Во время драки обвиняемый нанес незнакомому парню больше 10 ударов ножом.

- Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от колото-резаных и резаной ран туловища, левой верхней конечности и шеи с проникающим ранением сердца, повреждением левого легкого и мягких тканей, осложнившихся кровопотерей, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Гособвинитель просил суд назначить Кириллу Мордяшову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга признал парня виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку) и приговорил его к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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