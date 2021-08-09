Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2021 10:09

В Екатеринбурге вынесли приговор молодому человеку, убившему сверстника возле бара «Американка»

Кирилл Мордяшов во время драки нанес молодому человеку больше 10 ударов ножом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во время драки Кирилл нанес незнакомому парню больше 10 ударов ножом Фото: СУ СКР

Во время драки Кирилл нанес незнакомому парню больше 10 ударов ножом Фото: СУ СКР

В Екатеринбурге вынесли приговор 19-летнему Кириллу Мордяшову, убившему 12 сентября 2020 года своего сверстника возле бара «Американка». Во время драки обвиняемый нанес незнакомому парню больше 10 ударов ножом.

- Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от колото-резаных и резаной ран туловища, левой верхней конечности и шеи с проникающим ранением сердца, повреждением левого легкого и мягких тканей, осложнившихся кровопотерей, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Гособвинитель просил суд назначить Кириллу Мордяшову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга признал парня виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку) и приговорил его к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийце 18-летнего парня, тело которого нашли ночью в центре Екатеринбурга, грозит 15 лет лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело (подробнее)

«На теле больше 10 ранений»: в центре Екатеринбурга убили 19-летнего парня. Сыщики ищут свидетелей (подробнее)