Мэр Екатеринбурга назвал финалистов конкурса концепций для набережной Исети

Из 42 желающих разработать концепцию набережной в финал отобрали только пять
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Екатеринбурга подвела промежуточные итоги конкурса на разработку концепции набережной реки Исети. В финал вышли пять претендентов. Об этом сообщил на своей странице в Instagram.
- Почти месяц мы принимали заявки. И получили рекордные 42 не только из России, но и других стран мира, - написал он.
Пять финалистов теперь должны будут разработать концепции благоустройства набережной реки Исети. Свои проекты участники представят до 1 октября.
Свои проекты участники представят до 1 октября. Фото: Instagram Алексея Орлова
Бороться за возможность заниматься набережной:
1. Консорциум S&P + Novascape, в который входят S&P Ландшафтная архитектура» (Россия, Екатеринбург/Польша, Варшава) и Novascape (Нидерланды, Арнем).
2. Открытый консорциум (Россия, Екатеринбург), в который входят Архитектурное бюро «Плотинка», проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio, а также в качестве экспертов привлечены в частности команды Stenograffia и Ural Music Night.
3. Шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson.
В финал вышли, в том числе, архитекторы шведского архитектурного бюро
4. Проектное бюро APEX (Россия, Москва).
5. ГАУ «Институт Генплана Москвы».
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