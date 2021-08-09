В Екатеринбурге начинается заключительный этап опрессовок

При отсутствии горячей воды горожанам нужно обращаться в свои организации ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 9 по 13 августа пройдет четвертый этап опрессовок, который станет заключительным. Об этом сообщает Екатеринбургская теплосетевая компания.

- Испытания трубопроводов будут проводиться от насосных станций, в ночное время с 23:00 часов до 06:00 часов, - говорится в сообщении.

ЕТК напоминает, что при отсутствии горячей воды горожанам нужно обращаться в свои организации ЖКХ. Владельцам зданий, тепловых пунктов и сетей нужно отключить системы отопления и вентиляции от подающих трубопроводов и проследить за ними.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями нужно позаботиться о том, чтобы их не затопило при возможных разрывах теплотрасс. Автовладельцам ЕТК советует не оставлять машины в охранных зонах теплотрасс.

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