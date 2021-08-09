В Ревде ночью сгорело шесть машин

Фото: МЧС по Свердловской области

В Ревде сегодня ночью, 9 августа, огонь вспыхнул на улице Спортивной. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 03:08. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь повредил отсеки, кабины двух автомобилей «ЗИЛ», салон автомобиля «ГАЗель», трактор-экскаватора «JCB» находящиеся в гаражном боксе. Кроме того, полностью сгорели автомобиль «УАЗ» и трактор-экскаватора «JCB» находящиеся на открытой площадке.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Спустя девять минут пожарные справились с огнем. Еще больше получаса спасатели проливали и разбирали сгоревшие конструкции.

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