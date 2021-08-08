На Эльмаше два раза перекроют трамвайное движение

Движение трамваев на Эльмаше ограничат в два этапа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш дорожные службы дважды перекроют трамвайное движение на улице Донской на участке от Баумана до Энтузиастов.

Работы будут проводить в выходные дни, из-за чего движение трамваев № 7, 14, 16 и 17 до станции «Эльмаш» будут ограничены в обе стороны.

Ограничения будут действовать с 23:30 27 августа до 5 утра 30 августа, а также с 23:30 3 сентября до 5 утра 6 сентября.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проводится транспортная реформа, в рамках которой с 1 июля изменены номера, а также частично схемы движение нескольких автобусных маршрутов. Часть новых автобусов оснастили электронными терминалами для оплаты проезда.