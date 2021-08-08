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Общество8 августа 2021 13:07

Реку Чусовую почистят на 2,7 миллиона рублей

Большая часть денег – это президентский грант
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Волонтеры очистят 10 километров водной глади реки Чусовая

Волонтеры очистят 10 километров водной глади реки Чусовая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реку Чусовая в Свердловской области почистят на 2,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона – это деньги из Фонда президентских грантов за победу в номинации «Охрана окружающей среды и защиты животных», еще 1 миллион даст завод ТМК в Первоуральске.

Реку очистят по проекту «герои Чусовой» общественного движения «Город Первых». В его рамках волонтеры проведут большой субботник на берегу Волчихинского водохранилища.

Также общественники проведут несколько сплавов «Чистая Чусовая за выходные», чтобы очистить от мусора 10 километров водной глади и берегов. На это направят усилия 400 добровольцев.