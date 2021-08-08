В Екатеринбурге сиделка побила 95-летнюю бабушку

У ветерана множественные гематомы на лице. Фото: портал "Е1"

Прокуратура Екатеринбурга взяла на контроль ситуацию с участницей Великой Отечественной войны, которую избила сиделка. Полиция проводит доследственную проверку по информации об избиении 95-летней пенсионерки. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, несколько дней назад женщина нанесла телесные повреждения ветерану труда, у которой зафиксировали гематомы.

- У пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и гемагомы, - рассказывает в пресс-службе Свердловской прокуратуры.

С заявлением в отношении сиделки в правоохранительные органы обратились родственники 95-летней бабушки.

Инцидент, по данным портала Е1, произошел в ночь на 6 августа этого года.