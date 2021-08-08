На борту самолета, который летел из Антальи в Екатеринбург, стало плохо пассажиру

Рейс прибыл в "Кольцово" без задержек. Фото: читатель "КП"
В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 8 августа в 11:36 приземлился рейс FV 5866, прибывший в уральскую столицу из Антальи.
Пассажиры рейса сообщили «КП-Екатеринбург», что на борту одному из пассажиров стало плохо.
Фото: онлайн-табло аэропорта "Кольцово"
- Кому-то стало плохо, поэтому стюардессы спрашивали по громкой связи, есть ли среди пассажиров медики, - говорят очевидцы. Однако, что именно произошло с пострадавшим, члены экипажа рассказывать не стали.
Рейс прибыл в Екатеринбург вовремя, приземлись в Кольцово в 11:36.
В пресс-службе аэропорта ситуацию прокомментировали так:
- Информации об ухудшении состояния кого-либо из пассажиров на борту самолета в аэропорт не поступало. Медицинская бригада на борт воздушного судна не поднималась.