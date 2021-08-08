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Происшествия8 августа 2021 10:27

На борту самолета, который летел из Антальи в Екатеринбург, стало плохо пассажиру

Рейс прибыл в Кольцово вовремя
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Рейс прибыл в "Кольцово" без задержек. Фото: читатель "КП"

Рейс прибыл в "Кольцово" без задержек. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 8 августа в 11:36 приземлился рейс FV 5866, прибывший в уральскую столицу из Антальи.

Пассажиры рейса сообщили «КП-Екатеринбург», что на борту одному из пассажиров стало плохо.

Фото: онлайн-табло аэропорта "Кольцово"

Фото: онлайн-табло аэропорта "Кольцово"

- Кому-то стало плохо, поэтому стюардессы спрашивали по громкой связи, есть ли среди пассажиров медики, - говорят очевидцы. Однако, что именно произошло с пострадавшим, члены экипажа рассказывать не стали.

Рейс прибыл в Екатеринбург вовремя, приземлись в Кольцово в 11:36.

В пресс-службе аэропорта ситуацию прокомментировали так:

- Информации об ухудшении состояния кого-либо из пассажиров на борту самолета в аэропорт не поступало. Медицинская бригада на борт воздушного судна не поднималась.