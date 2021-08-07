Свердловская спортсменка раскритиковала судей в олимпийском Токио

Накануне спортсменки нашей сборной заняли второе и четвертое в индивидуальном многоборье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Ольга Глацких раскритиковала судейство на играх в Токио. Накануне спортсменки нашей сборной заняли второе и четвертое в индивидуальном многоборье, а золото забрала спортсменка из Израиля.

- Я в шоке нахожусь до сих пор, как и все зрители и болельщики сборной России. Удивительно было наблюдать за оценками. То, что было сегодня, на мой взгляд, какая-то политическая игра судей в отношении сборной России, - цитирует экс-спортсменку telegram-канал «Говорит Москва».

По словам Ольги Глацких, Дина Аверина, получившая серебро, сделала упражнение с лентой идеально, а низкие оценки за этот элемент связаны с политикой, а не техническими ошибками. А ее сестра-близнец Арина Аверина ошиблась, заменив ленту перед выступлением.