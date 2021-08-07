В Екатеринбурге молодого человека обманула девушка с сайта знакомств

Елена предложила новому знакомому вместе посетить театр Фото: Артем КИЛЬКИН

В Екатеринбурге в полицию обратился 31-летний мужчина, который рассказал, что мошенники украли с его карты 14 тысяч рублей. Пострадавший рассказал, что накануне нашел девушку по имени Елена на сайте знакомств. Чуть позже они начали общаться в WhatsApp.

- Елена предложила новому знакомому вместе посетить театр. Она прислала свой электронный билет, а также некую ссылку, по которой якобы можно было приобрести билет для него. Пройдя по ссылке, мужчина выбрал нужный спектакль, ввел данные своей карты и нажал «оплатить», - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

После этому молодому человеку на мобильный телефон пришли коды подтверждения, когда деньги со счета списали, а билет не пришел, мужчина понял, что его обманули и написал заявление. В настоящее время проводится проверка по факту хищения денежных средств со счета гражданина.