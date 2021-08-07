Екатеринбург примет всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

Все участники при регистрации должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатеринбург примет традиционный всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования состоятся в саду имени Павлика Морозова 14 августа. Здесь сойдутся более ста команд, играющих в уличный баскетбол. Сильнейшие будут определены в трех возрастных категориях среди девушек/женщин и юношей/мужчин.

- Из-за непростой коронавирусной ситуации организаторы были вынуждены прибегнуть к некоторым ограничениям. На площадке турнира будет запрещено находиться болельщикам. Все участники при регистрации должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Помимо уральской столицы турнир «Оранжевый мяч» пройдет в других городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Богдановиче, Артемовском, Полевском, Лесном и других населенных пунктах.