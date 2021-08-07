В Березовском местный экстрим-парк открыли для свободного посещения

Фото: пресс-служба мэрии Березовского

В Березовском местный экстрим-парк «Горизонт» открыли для свободного посещения. Власти города расторгли контракт с концессионером после перехода объекта под управление культуры и спорта. Забор вокруг скейт-площадки убрали, время работы парка с 10 утра до 10 вечера. Если найдутся те, кто хочет заниматься в парке пораньше, их пожелания отправят в управление культуры на рассмотрение.

- МКУ «Благоустройство и ЖКХ» вышли на уборку в Горизонт - скосили траву, установили дополнительные контейнеры под мусор и туалет, - отметили в пресс-службе администрации Березовского.

Также в мэрии напомнили, что рядом с парком находится недостроенное здание, доступ в него запрещен. В ближайшее время тут установят ограждение и предупреждающие знаки. Также власти предупреждают, что заниматься в скейт-зоне можно только в шлеме.