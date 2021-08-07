В Екатеринбурге учительница лишилась 3.7 миллиона после разговора с мошенниками

Примечательно, что пострадавшая ранее уже слышала о подобной схеме мошенников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге 57-летняя учительница потеряла 3.7 миллиона рублей после разговора с телефонными мошенниками. Женщина пришла в полицию и рассказала, что за последние несколько дней ей звонили и неизвестные и сообщали ей, что на ее имя пытаются оформить кредит, а, чтобы избежать потери сбережений, нужно перевести их на «защищенные счета».

- Действуя по указанию «консультантов», доверчивая екатеринбурженка получила на свое имя несколько займов в различных банках Екатеринбурга. Данные средства она снимала через кассу и помещала на счета, указываемые звонившими, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Примечательно, что пострадавшая ранее уже слышала о подобной схеме мошенников, но не смогла адекватно воспринимать происходящее, так как на нее оказали психологическое давление. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».