Нижний Тагил стал лидером антирейтинга по зараженным COVID-19

Также в лидеры антирейтинга вошли Первоуральск, Богданович и Каменск-Уральский Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижний Тагил стал лидером антирейтинга по новым случаям заражения COVID-19. По данным на 6 августа, опубликованным региональным Роспотребнадзором, во втором по численности населения городе Свердловской области выявили 151 больного коронавирусом, по этому показателю Нижний Тагил обогнал уральскую столицу, на которую приходится 125 человек за сутки.

- Также в лидеры антирейтинга вошли Первоуральск, где заболел 31 человек, Богданович с 30 зарегистрированными случаями, а также Каменск-Уральский: 20 зараженных за сутки, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Накануне специалисты ведомства рассказали, где чаще всего в регионе находят возбудитель коронавируса. Чтобы это выяснить, в течение года специалисты отобрали и исследовали пять тысяч проб сточных вод и смывов с поверхностей в местах общественного пользования и в медицинских организациях.